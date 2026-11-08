Önceki dönem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kızı Ayşe Yerlikaya, Emre Mollahüseyinoğlu ile hayatını birleştirdi. Nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çiftin nikahında şahit olarak yer aldı.





Yerlikaya'nın kızı Ayşe Yerlikaya, Emre Mollahüseyinoğlu ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Çiftin nikah töreninde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı. Mustafa Çiftçi, Ayşe ve Emre çiftinin nikah akdine şahitlik etti.

Çiftçi, 7 Kasım'da yaptığı paylaşımda nikaha ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın kıymetli kızı Ayşe ile Emre evladımızın nikâh akdine şahitlik ettik. Genç çiftimize bir ömür boyu huzur, mutluluk ve iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim birlikteliklerini hayırla ve muhabbetle daim kılsın."



