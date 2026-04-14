''GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

BURAK YILMAZ DA SEVK EDİLDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti, kişilik haklarına saldırısı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Rizespor maçı sonrası istifa eden Yılmaz'ın açıklamaları gündem yaratmıştı. Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor." ifadelerini kullanmıştı.