Olay, Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi’ndeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. İş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada lastik henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada işçi Eyüp Eğinli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eğinli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Eğinli’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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