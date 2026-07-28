İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Tesisleri bünyesinde söküm işlemleri devam eden ve yakıt tankeri olarak kullanıldığı öğrenilen bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gemiden yükselen yoğun dumanları ve alevleri gören tesis çalışanları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alarm durumuna geçerek olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Bölgeye ulaşan 16 kişilik uzman itfaiye personeli; 3,5 tonluk su kapasiteli arazöz, 15 ve 18 tonluk iki dev müdahale aracı, 56 metre yüksekliğe ulaşabilen köpük kulesi ve bir afet yönetimi aracı ile alevlere müdahale etmeye başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar, alevlerin kısa sürede büyümesine ve yangının kontrolünü zorlaştırmasına neden oldu. Ancak itfaiye ekiplerinin stratejik müdahalesi sayesinde, alevlerin tesis içinde bulunan diğer yakıt ve yağ hangarlarına, çevrede söküm sırası bekleyen gemilere ve tesisteki yapılara sıçraması başarılı bir şekilde engellendi.