Cengiz KARAGÖZ

AKP’li Tevfik Göksu yönetimindeki İstanbul Esenler Belediyesi, bu kez kamu ihaleleriyle gündemde. Belediye, biri “17 adet metal köpek kafesi alımı” diğeri ise “İşte Yapay Zeka Hizmet Alımı” olmak üzere iki ayrı ihale nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

1 KAFES 151 BİN TL

27 Ocak’ta düzenlenen metal köpek kafesi ihalesi, 2 milyon 579 bin 500 TL bedelle Erhan Şahin’e verildi. Şahin’in aynı zamanda AKP Esenler İlçe Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı olduğu ortaya çıktı. Belediyeye alınacak bir kafesin maliyeti yaklaşık 151 bin TL’ye denk geliyor. CHP’li belediye meclis üyeleri ise bu rakamın piyasa koşullarının çok üzerinde olduğunu savunarak ihalenin kamu zararına yol açabileceğini öne sürdü.

‘FİYATLAR NORMAL’

Tartışma yaratan bir diğer ihale ise yazılım ve destek hizmetleri kapsamında gerçekleştirildi. “İşte Yapay Zeka Hizmet Alımı” adıyla yapılan 8 milyon 313 bin TL’lik ihaleyi, eski AKP Esenler Gençlik Kolları Başkanı Hacı Ahmet Kılıç aldı. Açık usulle yapılan ihalede yalnızca bir teklifin geçerli sayıldığı öğrenildi. SÖZCÜ’nün ulaştığı Erhan Şahin, ilk kez kamu ihalesi aldığını belirterek fiyatların piyasa koşullarına uygun olduğunu savundu. Demir ve metal sektöründe maliyetlerin ciddi şekilde arttığını ifade eden Şahin, ihalenin siyasi bağlantılarla değil ticari faaliyet kapsamında alındığını söyledi. Hacı Ahmet Kılıç da görev süresinde herhangi bir ihale almadığını ve yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğunu ifade etti.

BÜYÜK KAMU ZARARI

CHP’li meclis üyeleri rakamın piyasanın çok üzerinde olduğunu belirterek ihalenin kamu zararına yol açacağını savundu. İnternette kısa bir gezinti yapıldığında köpek kafeslerinin 1900-2 bin gibi çok düşük fiyatlara satıldığı görüldü. İhaleyi alan Şahin ise eleştirilere, “Maliyetler çok arttı. Ayrıca ihaleyi almamda siyasi bir etki yok” dedi.