Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerince, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına ilişkin Ankara merkezli 8 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalanırken, 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...