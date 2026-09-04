Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda adresinde bulunamadığı ve firari durumda olduğu belirlenen Yılmaz için yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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