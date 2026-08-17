Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'çıkar amaçlı suç örgütü' kurmak, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Soruşturma dosyası, Alihan Kuriş'in 17 bölge sorumluluğu ve 16 komisyonla yönettiği yapılanmayı ortaya koyarken, şüpheli bu rolleri reddetti.

Kuriş, ifadesinde kişisel cep telefonu hattı bulunmadığını, ulaşım için ofis hattını kullandığını ancak bunu net hatırlamadığını belirtti. Operasyonel talimatları ilettiği iddialarına karşılık, aile üyelerinin telefonları üzerinden irtibat kurduğunu savundu.

"AYAKKABI ALIRKEN TANIŞTIM"

Örgütün ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu olarak tanımlanan Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi sorulduğunda Kuriş, "Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur" dedi. Savcılık tespitlerine göre Akbacakoğlu, Kuriş'in en yakınındaki isimlerden biri ve lobicilik faaliyetlerini organize eden kişi olarak biliniyor.

Yapılanmada kilit roller üstlenen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze gibi isimler için Kuriş, "Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım" yanıtını verdi. Bu isimlerle herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını savundu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI, MİLYARLARI AÇIKLAYAMADI

Lüks yaşam tarzını ve evinden çıkan yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasını "düğün takısı ve aile birikimi" olarak niteleyen Kuriş, aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan etti. Tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut için evinin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiği birisi olduğunu söyledi. Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedi ise gerçekleşmeyen gayrimenkul satışı teminatı olarak tanımladı.

Soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan aramalarda kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Kuriş, kendisini dini bir figür olarak tanıtarak "Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Kimseye emir ve talimat vermedim" dedi.

Dosyada, Kuriş ailesinin üzerine 191 gayrimenkul kaydı olduğu, yapılanmanın Almanya Köln'de 70 milyon dolarlık merkez inşa ettiği ve 100 milyar liranın üzerinde kaynağı yurt dışına çıkardığı saptandı. Geçen sene 82 dernek aracılığıyla 7.2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği belirtildi.