Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi’nde buğday üreticileri ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, artan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirtti.

DÜŞÜK ALIM FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı fiyatların maliyetlerin oldukça altında kaldığını, tüccarın ise daha düşük rakamlarla alım yaptığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

‘ÜRÜNLERİ ZARARINA SATIYORUZ’

Bölgede hasat yapan çiftçiler, gübre, mazot, tohum ve yem gibi temel girdilerdeki sürekli artışın üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğini, buna karşın ürünlerini zararına satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

‘DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI’

Hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet Öztürk, yaşadıkları ekonomik baskıyı şu sözlerle anlattı:

“Buğdayın maliyeti yaklaşık 25 lirayı buldu. Şimdi ise ürünümüzü 15-16 liraya satmaya çalışıyoruz. Ektiğimizin karşılığını alamıyoruz. Çiftçi çok kötü durumda. Dededen babadan kalan mesleği sürdürüyoruz ama artık dayanacak gücümüz kalmadı”

‘KAMYONLARDA BEKLETİLMEK ZORUNDA KALINIYOR’

Öztürk ayrıca TMO randevularında ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek, ürünün kamyonlarda günlerce bekletilmek zorunda kaldığını, bunun da ek maliyet oluşturduğunu ifade etti. Süt üreticiliğinde de benzer bir tablo olduğunu söyleyen Öztürk, yem fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.

‘ZARAR ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Alamutlu üretici Ali Candan ise maliyet-fiyat dengesizliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bir dönüm buğdayın maliyeti yaklaşık 24-25 liraya geliyor. TMO 16,5 lira fiyat açıkladı. Tüccar ise 12,5-13 lira seviyelerinde alım yapacağını söylüyor. Bu durumda zarar etmemek mümkün değil”