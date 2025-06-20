Türkiye'deki enflasyonist ortam ve döviz kurlarındaki sert yükselişler vatandaşın alım gücünü bitirdi. Vatandaş yükselen enflasyon karşısında temel ihtiyaçlarından her geçen gün uzaklaşır oldu. Yükselen enflasyon ortamında vatandaşın 23 sene önceki alım gücü değişiklik gösterdi.

Siyasetin yeni polemik konusu asgari ücretin 23 yıl önceki alım gücü ile bugünkü alım gücü oldu. CHP lideri Özgür Özel, 2018’de 50 TL ile yaklaşık 50 litre benzin alınırken bugün bir litre alınabildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu sözlere, “Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” diyerek cevap verdi. Aynı akşam DİSK-AR yayınladığı araştırma ile asgari ücretin kaybını şöyle özetledi: “Asgari ücretli AKP döneminde 16 Cumhuriyet altını kaybetti. 2003 yılında asgari ücretli bir işçi bir yıllık ücretiyle 25.4 Cumhuriyet altını alabiliyordu. Bugün yalnızca 9.5 Cumhuriyet altını alabiliyor”