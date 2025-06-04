Beşiktaş, basketbolda başantrenör Dusan Alimpijevic ile sözleşme tazeledi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile Yola Devam Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic’e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

MÜJDEYİ BAŞKAN VERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gün içinde yaptığı toplantıda sözleşme müjdesi vererek "Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon euronun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Birliği'ne 35 milyon euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon euro kaynak yaratıldı. Beşiktaş'ın mayıs ayı dışında personeline, oyuncusuna borcu yoktur. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının dağıtılacağı spekülasyonları yapılıyor. Bu iddialar doğru değil. Erkek basketbol takımımızın başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.