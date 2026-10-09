Federal etik bildirimlerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın aracı kurum hesabı, yılın ilk çeyreğinde Dell Technologies hisselerinde önemli bir pozisyon oluşturdu. 10 Şubat'ta 1 milyon ila 5 milyon dolar aralığında Dell hissesi satın alan hesap, dönem boyunca yapılan ek alımlarla birlikte toplamda yaklaşık 5,1 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bu alımlardan sadece dokuz gün sonra, 19 Şubat'ta Georgia'nın Rome şehrinde bir kalabalığa hitap eden Trump, "Gidip bir Dell bilgisayar alın" çağrısında bulundu. Benzer şekilde, 8 Mayıs'taki Anneler Günü etkinliğinde ve 6 Temmuz'da Oval Ofis'te gerçekleştirilen Trump Hesapları lansmanında da şirketi övmeye ve hisse senedi alımını teşvik etmeye devam etti. Her iki konuşmanın ardından Dell hisselerinde belirgin yükselişler kaydedildi.

Ancak yaz aylarının sonuna doğru portföyde yön değiştirildiği görüldü. Federal etik bildirimine göre, 21 Ağustos'ta 500.001 ila 1 milyon dolar değerinde Dell hissesi elden çıkarıldı. Bu satıştan bir hafta sonra, 28 Ağustos'ta ise 15.001 ila 50.000 dolar değerinde ikinci bir Dell satışı daha gerçekleştirildi. Dikkat çekici bir şekilde, 21 Ağustos'taki büyük satış sadece Dell ile sınırlı kalmadı; başkanın hesabı aynı gün Boeing, Home Depot, T-Mobile, Datadog, Palo Alto Networks ve Nvidia'daki hisselerini de benzer aralıklarda tasfiye ederken, AMD ve Church & Dwight pozisyonlarında da milyonlarca dolarlık satışlar yaptı.

Bu işlemler, Michael Dell ve eşi Susan Dell'in 6,25 milyar dolarlık devasa bağışıyla desteklenen ve milyonlarca çocuğun otomatik olarak kaydedildiği "Trump Accounts" programının Oval Ofis'te kutlandığı döneme denk geldi. Bu durum, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda etik tartışmaları beraberinde getirdi. Beyaz Saray ve Trump Organizasyonu ise başkanın portföy yönetimi üzerinde hiçbir kişisel kontrolünün bulunmadığını vurguladı. Sözcüler, yatırımların bağımsız üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından takdire dayalı hesaplar ve bilgisayar tabanlı modeller aracılığıyla yönetildiğini, ne Başkan Trump'ın ne de ailesinin belirli yatırımların seçilmesinde veya onaylanmasında herhangi bir rolü olmadığını kesin bir dille savundu.

Tüm bu süreçte Dell hisseleri, şirketin yapay zeka sunucularına yönelik rekor düzeydeki talepler ve milyarlarca dolarlık devlet sözleşmeleri sayesinde yıl başından bu yana olağanüstü bir performans sergileyerek piyasalarda büyük bir ralli yaşadı. Kongre'nin STOCK Yasası kapsamında yapılan bildirimler, Trump'ın portföyünün ne kadar yoğun bir işlem trafiğine sahip olduğunu da belgeliyor; nitekim sadece Ağustos ayında 500'den fazla, yılın ilk sekiz ayında ise 9.200'den fazla işlemin rapor edildiği kayıtlara geçmiştir.