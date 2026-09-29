Ünlü oyuncu Alina Boz, hayatının en özel dönemlerinden birinden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı. Umut Evirgen ile 2023 yılında evlenen Boz, ilk kez anne olmak için gün sayarken hamileliğinin 5,5'inci ayına girdi.
Yaz aylarına veda ederken doğada çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı.
ÜNLÜ OYUNCU HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI
Yaz aylarına veda ederken doğayla iç içe kareler paylaşan Alina Boz'un büyüyen karnı da fotoğraflarda dikkat çekti. İlk kez annelik heyecanı yaşayan oyuncunun hamilelik pozları kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.
Boz, bu özel döneminden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
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ALİNA BOZ İLE UMUT EVİRGEN KIZ BEBEK BEKLİYOR
Alina Boz ile Umut Evirgen'in dünyaya gelecek bebeklerinin cinsiyeti daha önce belli olmuştu. Çift, **kız bebek** bekliyor.
Hamileliğinde 5,5 ayı geride bırakan Boz, bir yandan kızının dünyaya gelmesini beklerken diğer yandan annelik öncesindeki günlerini takipçileriyle paylaşıyor.
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