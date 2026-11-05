ŞEKERİ SINIRDA ÇIKTI

Hamileliğinde altıncı ayın sonuna yaklaştığını belirten Alina Boz, bu süreçte bol bol yürüyüş yaptığını ve günlük hayatına devam ettiğini söyledi. Ancak yapılan kontrollerde kan şekeri değerinin sınırda çıkması, oyuncunun beslenme düzeninde değişikliğe gitmesine neden oldu.