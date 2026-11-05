2023 yılında Umut Evirgen ile evlenen ve kız bebek bekleyen oyuncu, hamileliğinin genel olarak keyifli geçtiğini ancak son dönemde beslenme konusunda dikkatli davranmak zorunda kaldığını anlattı.
ŞEKERİ SINIRDA ÇIKTI
Hamileliğinde altıncı ayın sonuna yaklaştığını belirten Alina Boz, bu süreçte bol bol yürüyüş yaptığını ve günlük hayatına devam ettiğini söyledi. Ancak yapılan kontrollerde kan şekeri değerinin sınırda çıkması, oyuncunun beslenme düzeninde değişikliğe gitmesine neden oldu.
Boz, uyguladığı diyetin kilo vermek amacı taşımadığını özellikle vurguladı. Şeker ve karbonhidrat tüketimini azalttığını belirten oyuncu, yeni beslenme düzenine alışmaya çalıştığını ifade etti.
Bu durumun kendisi için yeni olduğunu dile getiren Boz, hamileliği boyunca herhangi bir aşerme yaşamadığını da söyledi.
KIZ BEBEK İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Öte yandan Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk çocuklarının doğumu için hazırlıklarını sürdürüyor. Çiftin, kızlarının dünyaya gelmesinden önce Emirgan'daki evlerini yenilediği ve bebek odasını hazırladığı öğrenildi.
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Daha önce hamilelik süreci hakkında konuşan Boz, setlere ara verdiği dönemde sinema, tiyatro ve belgesellere zaman ayırdığını anlatmıştı. Çift, doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini de açıklamıştı.
Umut Evirgen ise kızlarının fiziksel olarak annesine benzemesini istediğini söylerken Boz, bebeğinin babasının çalışkanlığını ve karar verme becerisini almasını dilediğini belirtmişti.
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