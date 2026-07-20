ALİNA BOZ MEZUN OLDU
Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Alina Boz, akademik hayatındaki önemli bir dönemi daha geride bıraktı.
MEZUNİYET HEYECANI BÖYLE YANSIDI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan genç oyuncu, diplomasını alırken eşi Umut Evirgen de bu özel gününde yanında yer aldı.
DİPLOMASINI ALDI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Çocuk yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerini eğitim hayatıyla birlikte sürdüren Alina Boz, üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan oyuncu, mezuniyet heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
YOĞUN ÇEKİMLERE RAĞMEN DİPLOMAYI ALDI
Yoğun çekim programına rağmen eğitimine devam eden Boz, sanatın yalnızca kamera önüyle sınırlı olmadığını, kamera arkasındaki üretim süreçlerine de ilgi duyduğunu gösterdi.
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EŞİ HER ZAMAN YANINDA
Mezuniyet töreninde eşi Umut Evirgen’in de yanında olduğu görülen Alina Boz, bu özel gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Oyuncunun hem kariyerinde hem de eğitim hayatında attığı adım, hayranlarından büyük ilgi gördü.
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