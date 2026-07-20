EŞİ HER ZAMAN YANINDA

Mezuniyet töreninde eşi Umut Evirgen’in de yanında olduğu görülen Alina Boz, bu özel gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Oyuncunun hem kariyerinde hem de eğitim hayatında attığı adım, hayranlarından büyük ilgi gördü.