2 Aralık 2023'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz'un bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

BEKLENEN BEBEK MÜJDESİ GELDİ

İlişkileri başladığı günden bu yana magazin dünyasının yakın markajında olan Alina Boz ve Umut Evirgen, kısa sürede evlilik kararı alarak dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Çift, ilişkilerinin beşinci ayında evlilik kararı almış, 2 Aralık 2023'te Emirgan'da demirli Halas 71 isimli gemide düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin ardından birlikte çıktıkları tatiller ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, bu kez mutlu bir haberle adından söz ettirdi.

ÇİFT İLK BEBEĞİNİ BEKLİYOR

Alina Boz ve Umut Evirgen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin hamilelik haberi kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

BEBEĞİN CİNSİYETİ DE BELLİ OLDU

Çiftin yalnızca hamilelik haberi vermekle kalmadığı ortaya çıktı. Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in kız bebek beklediği öğrenildi. Çiftin mutluluğu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Bebek haberinin duyulmasının ardından Alina Boz ve Umut Evirgen'e çok sayıda tebrik mesajı geldi. Çiftin hayranları, sosyal medya paylaşımlarının altına mutluluk dileklerini iletti.