SUV modellerinin küresel pazarı domine ettiği bir dönemde, küçük otomobiller (B ve A segmenti) sürücüler için cazibesini korumaya devam ediyor. Yüksek akaryakıt maliyetleri ve şehir içi park sorunu, sürücüleri düşük yakıt tüketimi sunan kompakt araçlara yönlendiriyor. İngiltere merkezli prestijli otomobil dergisi Auto Express, bu ihtiyaca yanıt veren "Piyasadaki En İyi Küçük Otomobiller" listesini yayımladı.

ZİRVEDE BEKLENMEDİK BİR İSİM YER ALDI

Listenin zirvesine, klasik tasarım mirasını modern teknolojiyle birleştiren Fiat Grande Panda oturdu. Hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarıyla dikkat çeken model; verimliliği, uygun fiyatı ve sınıf standartlarını zorlayan 412 litrelik geniş bagaj hacmiyle uzmanlardan tam not aldı.

Daily express'de yer alan habere göre, Fiat Grande Panda’nın hibrit versiyonu yaklaşık 19.000 £ (1.115.000 TL), elektrikli versiyonu ise 21.000 £’dan (1.232.000 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Auto Express, aracın sunduğu pratik çözümler, yüksek enerji verimliliği ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla küçük otomobil sınıfında yeni bir standart belirlediğini vurguluyor.

Not: TL karşılıkları güncel kura göre yuvarlanmıştır ve vergisiz ham fiyatları yansıtmaktadır.

Listenin ikinci ve üçüncü sıraları da otomobil dünyasının iddialı oyuncularına ayrıldı:

Kia Picanto: "2025 Yılın Şehir Otomobili" seçilen Picanto, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu zengin donanım ve konforlu sürüşüyle ikinci sıradaki yerini aldı.

Renault 5: Üçüncü sırada yer alan efsanevi Renault 5, retro-fütüristik tasarımıyla geri döndü. Tamamen elektrikli olan bu model, MINI Cooper ve Peugeot E-208 gibi rakiplerini geride bırakarak "sürüş keyfi" kategorisinde öne çıktı.

Uzmanlara göre küçük otomobillere yönelik artan ilginin kaynağı yalnızca kullanım pratikliği değil aynı zamanda bu eğilim, küresel enerji krizinin yarattığı ekonomik zorunluluklarla da doğrudan bağlantılı.