Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, lider Galatasaray ile puan farkı 11'e çıktı. Karşılaşmanın ardından toplanan sarı-lacivertli yönetimin gündemine kadro dışı seçeneğinin geldiği iddia edildi.

Yönetim, maçın hemen sonrasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda takımın şampiyonluk yarışındaki durumu ve sahadaki performansı ele alındı.

BİR VEYA İKİ FUTBOLCUYA YAPTIRIM İDDİASI

Haberde, disiplinsiz tavırlar sergilediği veya formu beklentilerin altında kaldığı değerlendirilen bir veya iki futbolcuya yaptırım uygulanmasının planlandığı öne sürüldü. Kadro dışı bırakmanın da yönetimin gündemindeki seçenekler arasında olduğu belirtildi.

İddiaya göre yönetim, bu adımlarla takım içindeki rekabeti artırmayı ve camiayı yeniden şampiyonluk hedefi etrafında toplamayı amaçlıyor.