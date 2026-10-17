Düzenlediği basın brifinginde F-16’ların hava savunmasındaki kritik rolüne değinen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskyy, söz konusu jetlerin Rus uçaklarını ve insansız hava araçlarını düşürmede oldukça başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı.

Belçika’dan gelecek bu ek filo desteğinin yanı sıra Müttefik ülkelerden uçaklara yönelik mühimmat tedarikinin de sürdüğü ifade edildi.

RUS VARLIKLARININ GELECEĞİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Brifing sırasında Batı’da dondurulmuş haldeki Rus varlıklarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ukrayna lideri, Moskova’nın bu kaynaklara yeniden erişim sağlamasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Federasyonu’nun dondurulan finansal varlıkları geri almayı temel hedeflerinden biri haline getirdiğini belirten Zelenskyy, Ukrayna’nın bu fonları Rusya’dan önce kendi savunma ve rekonstrüksiyon ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak istediğini dile getirdi.

UÇAKLARIN SERVİS DIŞI KALDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Diğer yandan, Ukrayna ordusunun F-16 kullanımına ilişkin batılı analistler ve medyada yer alan lojistik zorluklar gündemdeki yerini koruyor. Bakım süreçleri ve füze tedariki gibi konularda yaşanan yoğun operasyonel yük iddialarına yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise uçakların servis dışı kaldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Heorhiy Tykhyi, jetlerin oldukça zorlu savaş koşullarında görev yaptığını kabul etmekle birlikte, müttefik ülkelerin teknik bakım ve onarım süreçlerini giderek daha hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini aktardı.