‘İNCE YAPILI, SARIŞIN…’

Almanya’da yaşayan Alisa Nikolova-Merx (39), en son 23 Ekim günü İstanbul Havalimanı’nda görüldü. Sonra ortadan kayboldu. Alman polisi, kendisinden günlerdir haber alınamayan Alisa Nikolova-Merx’in izini sürmek için harekete geçti. DW Türkçe’nin haberine göre; polis kayıp ilanı yayımladı. İlanda fotoğrafı paylaşılan Nikolova-Merx’in ince yapılı, uzun sarı saçlı ve boyunun da 1,78 metre olduğu belirtildi.

POLİS İLAN YAYIMLADI

Nikolova-Merx’in, terminal binasında görüldükten sonra aniden kayboluşunun arkasında yatan sırrı aydınlatmaya çalışan polis, ilanda “Alisa’nın bulunduğu yer hakkında bilgi verebilecek olanların herhangi bir polis karakoluna başvurmaları rica olunur” ifadesini kullandı. Alman basınında ise Nikolova-Merx’in Frankfurt’tan İstanbul’a uçtuğu, genç kadının uçmayı planladığı nihai hedefin bilinmediği aktarıldı.

HİÇBİR BULGU YOK

Alisa Nikolova-Merx’in, terminal binasında güvenlik kameralarına yansıdığı, buradan ayrıldığını ya da başka bir uçağa bindiğini gösteren herhangi bir bulgu ve görüntünün de olmadığına işaret edildi. İstanbul Havalimanı’nın, yolcu sayısına göre Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın ise sekizinci havalimanı olduğuna vurgu yapılan haberlerde, günde ortalama 231 binden fazla kişinin burayı kullandığı belirtildi.