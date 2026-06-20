Şarkıcı Alişan, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Program sırasında 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızlarının canlı yayına bağlanması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yeğenlerinin telefonla yayına katılmasıyla gözyaşlarını tutamayan Alişan, yıllar geçmesine rağmen kardeş acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Canlı yayında yeğenleriyle sohbet eden ünlü sanatçı, yaklaşan tatil planlarından bahsederken "Hazır mı bavullar?" sorusunu yöneltti. Minik yeğenlerinin samimi yanıtları karşısında duygulanan Alişan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kardeşinin vefatının ardından yengesi ve yeğenleriyle yakından ilgilenmeye devam eden Alişan'ın yaşadığı duygusal anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programdan paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenirken, sanatçıya destek mesajları yağdı.

"YILLAR GEÇTİ AMA ACISI GEÇMEDİ"

Sosyal medya kullanıcıları, "Yıllar geçti ama kardeş acısı geçmedi" yorumlarıyla Alişan'ın yaşadığı derin özleme dikkat çekti. Canlı yayında yaşanan bu duygu yüklü anlar, izleyenlere de duygusal dakikalar yaşattı.