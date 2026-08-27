Sosyal medyada sık sık çocuklarıyla birlikte geçirdiği anlardan kareler paylaşan Alişan ve Buse Varol, bu kez oğulları Burak'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle gündeme geldi.

Çeşme'de bulunan Alişan, oğlu Burak'ın yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine vakit kaybetmeden hastaneye başvurdu. Ünlü şarkıcı, özel bir hastanenin acil servisinde bekledikleri süreçte yaşadıklarına tepki gösterdi.

OĞLUNUN RAHATSIZLANMASIYLA HASTANEYE KOŞTU

Oğlu Burak'ın ateşinin dahi ölçülmediğini ve yaklaşık 45 dakika bekletildiklerini belirten Alişan, beklediği ilgiyi göremeyince hastaneden ayrıldı.

Oğlunu Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götüren Alişan, yaşadığı iki farklı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, kamu hastanesindeki sağlık çalışanlarına teşekkür ederken özel hastaneye sert sözlerle tepki gösterdi.

Alişan, yaşadığı süreci sosyal medya paylaşımında şu ifadelerle anlattı: "M... Çeşme'ye oğlumu yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle götürdüm. '8 hasta sırada' dediler ve 45 dakika bekledik. Ateşine dahi bakmadılar! 'Sıramıza kaç dakika var' dedim, 'Bari bir ateşine baksaydınız' dedim; 'Hastalara bakıyorlar' dediler. Üstelik acilde! Çıktım, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne getirdim oğlumu. Direkt ateşine bakıp muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de... M... sana yazacak bir şey bulamıyorum! Allah sizi bildiği gibi yapsın! Acilde bunu yapıyorsanız ki bir şey yapmıyorsunuz. Ateş ölçmekten acizsiniz! Kim bilir hastalara neler neler... Allah kimseyi hastalıkla sınamasın ama eğer acil bir durum olursa Çeşme'de muhteşem bir devlet hastanemiz var uyarayım dedim. Tüm hastalarımıza acil şifalar..."