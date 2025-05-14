Terör örgütü PKK’nın kendini feshettiği ve silah bıraktığını açıklamasının ardından önceki toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 7 saat sürdü, bitiminde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kulislerden sızan bilgilere göre, bundan sonra atılacak adımlar belirlendi. Sürecin en önemli ayağını toplumun ikna edilmesi ve yasal düzenlemeler oluşturuyor.

İMRALI İÇİN ÖZEL YASA

- TBMM Başkanı’nın insiyatifinde özel bir yasal düzenlemeyle süreci koruyan ve tüm siyasi partilerin katılımını sağlayan bir çerçevenin yasalaştırılması, sürecin hukuki zemine ve statüye kavuşması...

- Apo’nun fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, istediği görüşmeleri yapabilmesi ve süreçte görev alanlar ile Öcalan’ı ziyaret edenlere yasal güvence getirilmesi...

YENİ YARGI PAKETİ

- Yeni yargı paketinin Kurban Bayramı’ndan sonra kanunlaşması, infaz yasasının değiştirilmesi, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngören ve Anayasa Mahkemesi tarafından da iki kez iptal edilen Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin değiştirilmesi...

- İktidarın 2022 yılından beri af beklentisi yarattığını bu yüzden cezaevlerinde beklentilerin oluştuğu düşünülerek, hızlı bir yargı paketiyle cezaevinde bulunların beklentilerinin bir an önce karşılaması...

- Siyasi partilere yeniden ziyaretler yapılarak, bilgilendirme ve görüş alışverişi yapılması, yasal düzenlemelere destek aranması...

- Yeni Anayasa çalışmalarının başlatılması ve içinde sadece Türk Milleti ifadesinin yer almaması, Kürt ifadesinin de konulması...

TOPLUMUN İKNASI

- Süreç rayına oturduktan ve toplumsal kabül sağlandıktan sonra Abdullah Öcalan’ın umut hakkından yararlanarak tahliye edilmesi...

- AİHM ile AYM kararlarına uyulması, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin serbest bırakılması, belediyelere yönelik kayyum uygulamasına son verilmesi... (Kaynaklar, bunları bir şart olarak öne sürmediklerinin altını çiziyor)

Süreç ilerlerse Lozan’ı muhataplarına sorun

DEM Parti Grup Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, önceki gün yaptığı açıklamayla, teröristbaşı Öcalan’a ve DEM Parti Eş Genel Başkanları’na şükranlarını sunmuştu. Bakırhan, “Dün Sayın Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada ‘barış havası kalıcı ve gerçekçi olmalıdır, siyasi ve hukuki adımlarla siyasetin güçlendirilmesi’ belirlemesini çok değerli buluyor ve bu yapıcı yaklaşımı yürekten destekliyoruz” dedi. CHP lideri Özgür Özel’in ‘kalıcı toplumsal barışın olması atılacak adımların samimiyeti hukukiliğine bağlıdır’ tespitini de son derece kıymetli bulduklarını söyledi. Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımızı minnet ve saygıyla anıyor. Onların anıları önünde saygıyla eğiliyorum”

MUHATABINA SORUN

Öte yandan Bakırhan, bir gazetecinin Lozan tartışmalarını sorması üzerine Bakırhan, “Sanırım bu süreç ilerlerse muhataplarına gidip bu soruyu sorabilirsiniz” dedi.