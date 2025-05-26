Çinli e-ticaret devi Alibaba, ürünleri 60 dakika içinde teslim eden "Taobao Anında Ticaret" portalının faaliyete geçtikten sonraki bir ay içinde günlük 40 milyon siparişi aştığını açıkladı.
Söz konusu portal, Alibaba'nın yemek dağıtım kolu Ele.me'deki tüccarları ana yerel alışveriş uygulaması Taobao'ya getiriyor ve son aylarda Çinli çevrimiçi platformlar arasında "anında perakende" olarak adlandırılan alana milyarlarca yatırım yapmaya dair daha geniş bir hareketin bir kolu.
Çinli e-ticaret devi Alibaba, ürünleri 60 dakika içinde teslim eden "Taobao Anında Ticaret" portalının faaliyete geçtikten sonraki bir ay içinde günlük 40 milyon siparişi aştığını açıkladı.