Perakende sektöründe ödeme aşamasında tüketicilerden cep telefonu numarası talep edilmesi ve bu bilginin verilmemesi durumunda alışverişin tamamlanmaması uygulaması resmi denetime alındı.

Ticaret Bakanlığı, mağaza kasalarında onay mekanizmasını geçersiz kılan, e-fatura veya indirim şartıyla kişisel veri toplayan ve sonrasında izinsiz ticari mesaj gönderen firmaları incelemeye başladı.

DENETİME KONU OLAN KASA UYGULAMALARI

Bakanlık denetçilerinin saha incelemelerinde öne çıkan ve mevzuata aykırılık teşkil eden temel başlıklar şunlardır:

İndirim ve Kampanya Koşulu: Fiyat indirimlerinin uygulanması için tüketiciye telefon numarası paylaşımının zorunlu tutulması.

Sadakat Kartı Kaydı: Müşteri programlarına katılımın rıza dışı yöntemlerle alışverişin bir parçası haline getirilmesi.

Fatura Düzenleme Bahanesi: E-fatura veya e-arşiv belgesi gerekçe gösterilerek iletişim verisinin talep edilmesi.

Satışın Engellenmesi: İletişim bilgisini vermeyen müşterilerin ödeme veya iade süreçlerinde zorluk çıkarılması ya da işlemin reddedilmesi.

İzinsiz Ticari İletiler: Alınan numaralara onay alınmaksızın tanıtım ve kampanya mesajlarının gönderilmesi.

Mevzuat hükümleri uyarınca, açık rıza şartını ihlal eden ve izinsiz ticari ileti gönderen işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanacak.

ŞİKAYETLER İKİ RESMİ KANAL ÜZERİNDEN ALINIYOR

Kasada iletişim bilgisi paylaşmaya zorlanan veya onay vermediği halde ticari mesaj alan tüketiciler, bildirimlerini doğrudan resmi mercilere iletebiliyor. Başvurular şu kanallardan yapılıyor:

e-Reklam Portalı: Ticaret Bakanlığı'nın resmi bildirim sistemi.

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi): Kamu denetim birimlerine doğrudan iletilen müracaat ekranı.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BİLGİLER

İncelemelerin hızlı ve somut biçimde ilerleyebilmesi için tüketicilerin şikayet metinlerine eklemesi gereken zorunlu veriler şunlardır:

İşletme Bilgileri: Şikayete konu olan mağazanın unvanı, şubesi ve açık adresi.

İşlem Zamanı: Telefon numarasının talep edildiği ya da işlemin engellendiği tarih ve saat bilgisi.

Bakanlık denetim ekipleri, iletilen bu bilgiler doğrultusunda ilgili mağazanın veri kayıt altyapısını ve satış süreçlerini yerinde denetleyerek yasal mevzuat kapsamındaki idari para cezalarını devreye sokacak.