İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde bulunan spor malzemeleri mağazasında feci bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışverişe giden 3,5 yaşındaki kız çocuğu, mağaza içerisinde sergilenen performans bisikletinin yanında bulunduğu sırada görünmez bir kazanın kurbanı oldu. Küçük kızın elini bisiklete kaptırması sonucu parmağı zincire dolanarak koptu.
"MAĞAZANIN BÜYÜK İHMALİ VAR"
Show TV'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, olayın ardından acılı aile, mağazadaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve ihmaller zinciri nedeniyle hukuki süreç başlatarak sorumlulardan şikayetçi oldu. Dehşet anlarını anlatan anne, mağaza içerisinde hiçbir uyarı yazısının yer almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Oraya bir çizelge koymamışlardı. Bir uyarı tabelası koymamışlardı. Mağazanın ihmali var. Ben değil oradaki bir çalışan bile mağdur olabilirdi."
"BİSİKLETİN BİR PARÇASI KIRIKTI"
20 Temmuz günü alışveriş yapmak amacıyla AVM'ye gittiklerini belirten anne, olayın saniyeler içinde gerçekleştiğini aktardı. Mağaza içinde çocuklarının yanında olduğunu ifade eden anne, "Oğlum yanımda trambolinde zıplıyordu. Kızım da 5-10 adım ötemdeydi zaten. Kızım boş bulunup pedala bakmak isterken parmağını kaptırıyor. Bisikletin bir parçası kırıktı." diyerek mağazadaki tehlikeli duruma dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.