Çevrim içi hızlı moda perakendecisi Shein, Avrupa operasyonlarını genişletmek amacıyla 500 milyon euroluk yatırım planını açıkladı. Yatırımın önemli bir bölümü, şirketin Polonya'daki lojistik altyapısının güçlendirilmesine ayrılacak. Şirket, Wroclaw kenti yakınlarındaki lojistik merkezini genişletme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında tesisin depo kapasitesi artırılacak, sipariş toplama süreçlerinde otonom robotlardan yararlanılacak. Yatırım tamamlandığında merkezin operasyonel kapasitesinin artırılması ve sipariş süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. ÇALIŞAN SAYISININ 10 BİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR Shein, genişletme çalışmalarının ardından tesisteki toplam çalışan sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşacağını bildirdi. Bu sayı, yeni işe alınacakları değil, tesisteki toplam çalışan sayısını ifade ediyor.

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