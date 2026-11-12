Tüketicilerin alışveriş sırasında karşılaştığı sigorta tekliflerine ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik ile sigorta yaptırmayı alışverişin şartı haline getirmek yasaklanırken prim tutarına ve sigorta süresine de sınır getirildi.

SİGORTA YAPTIRMAK ZORUNLU TUTULAMAYACAK

Yeni yönetmeliğe göre sigorta teklifleri, ürün veya hizmetin satın alınması ya da kiralanması sırasında, ayrıca sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün içinde sunulabilecek. Tüketicinin sigorta yaptırması alışverişin ön koşulu olamayacak. Sigortayı kabul etmeyen müşteriden daha yüksek ücret talep edilemeyecek ve satış koşulları aleyhine değiştirilemeyecek.

SİGORTA PRİMİNE VE SÜRESİNE SINIR

Bütünleşik sigortaların yıllık brüt primi, teminatın başladığı yılın ilk altı ayında geçerli aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. SEDDK, ürün veya hizmet türüne göre bu sınırı yarıya kadar düşürebilecek ya da iki katına kadar artırabilecek.

Sigorta süresi ise en fazla iki yıl olabilecek. Uzatılmış garanti bulunan ürünlerde bu süre garanti dönemiyle uyumlu şekilde uzatılabilecek.

HANGİ ÜRÜNLER SİGORTA KAPSAMINDA OLACAK?

Yeni düzenlemeyle ürünlerin kırılması, kaybolması, çalınması, yanması ve arızalanması gibi riskler sigorta kapsamına alınabilecek. Ev hayvanlarının hastalanması veya kaybolması, seyahat ve etkinlik iptalleri, abonelik ve fatura ödemeleriyle ilgili riskler de sigortalanabilecek.

Ayrıca siber güvenlik, kısa süreli araç kiralama, vize ve ikamet izni başvuruları ile belirli bireysel kredilere bağlı sigortalar da düzenleme kapsamında yer alıyor.

İADE DURUMUNDA SİGORTA DA SONA ERECEK

Tüketicinin satın aldığı mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi cayma, fesih veya iptal hakkını kullanarak sona erdirmesi halinde sigorta sözleşmesi de kendiliğinden bitecek. Bu durumda tüketiciden tazminat veya cezai şart talep edilemeyecek.

Sigorta iptal işlemleri uzaktan iletişim araçları üzerinden de yapılabilecek. Tüketiciye iptal sırasında sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlar getirilemeyecek.

SİGORTA BEDELİ FATURADA AYRI GÖSTERİLECEK

Sigorta priminin ürün veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilmesi halinde iki tutar ödeme belgesinde ayrı ayrı belirtilecek. Tüketiciye sigorta şirketi, prim miktarı ve teminat kapsamı hakkında bilgi verilmesi de zorunlu olacak.

Zorunlu sigortalar, konut ve iş yeri sigortaları, zorunlu deprem sigortası, tarım sigortaları ve yatırım içeren sigortalar ise bütünleşik sigorta uygulamasının dışında tutuldu.

Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.