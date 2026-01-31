Başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzer sınır komşuları için geçen yıla kadar kur seviyesi nedeniyle temel ihtiyaçlarda bir alışveriş cenneti olan Türkiye’de, 50 TL seviyesini aşan kur bile enflasyona yenilince alıverişte akış tersine döndü. Özellikle gıda enflasyonu ile baş etmekte zorlanan sınır illerdeki ve İstanbul’daki vatandaşlar market alışveriş için bazı ürünlerde neredeyse yüzde 50 daha uygun olan Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine seyahat etmeye başladı. Geçmişte kendi arabası ile ya da Esenler Otogarı’ndan kalkan otobüslerle kendi imkanları ile giden vatandaşların yoğun ilgisi üzerine tur şirketleri, Yunanistan Dedeağaç’a günübirlik alışveriş turu düzenlemeye başladı.

Rehberimizin anlattığına göre de Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar, hafta sonu giderek evin tüm alışverişlerini yaptıktan sonra akşam yemeğini yiyip otellerde de bir gece konaklama yapıyor.

YUNAN MARKETLERİ REVAÇTA

Biz de SÖZCÜ okurları için deneyimlediğimiz bu turda içinde et, süt makarna, yağ gibi pek çok temel gıda ürünlerinin bulunduğu bir sepet alışverişi yaptık. 12 adet ürünün olduğu bu sepet, Yunanistan’da 46.79 Euro’ya (2.433 TL) dolarken, aynı sepetin Türkiye’deki faturası ise ortalama 3.709 TL tutuyor. Yüksek kur seviyesine rağmen Türkiye’ye göre çok daha uygun olan bu fiyatlar üzerine Bulgar ve Yunan vatandaşları Türkiye’den ayak keserken artık Yunanistan’ın market ve pazarları alışverişlerin odak noktasında.

Kendi arabalarıyla giden bazı vatandaşlar Türkiye’deki market yerine buradaki marketten yaptıkları alışverişle ettikleri kârı yeme içmeye ve otele harcamayı tercih edebiliyor.

HAFTADA İKİ SEFER DÜZENLENİYOR

Her salı ve cuma gecesi başlayan turlarda gidiş-dönüş 30 Euro gibi bir ücrete Dedeağaç sınırını geçen vatandaşlar, tüm gün bölgedeki market ve AVM’leri gezerken ev ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle ağustos ayından itibaren turların yoğunlaşmaya başladığı belirtilirken, ailelerin ve kadın vatandaşların turlara ilgisi oldukça yoğun. Ortalama her seferde 25-35 kişinin yolculuk ettiği turlarda cuma günleri ise otobüs sayısı ikiye, kişi sayısı da 60-70’e kadar çıkabiliyor. Farklı tur şirketlerinin de benzer seferler düzenlediğini hesaba katınca, her hafta İstanbul’dan Yunanistan’a yapılan alışveriş turlarının oldukça ilgi gördüğünü söylemek mümkün.

Turda karşılaştığımız ve kızı ile alışverişe gelen bir anne, “Gezmeye geliyoruz, her geldiğimizde bir market alışverişi mutlaka yapıyoruz. Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar çok düşük kalıyor. Maalesef bizde fiyatlar çok yüksek” dedi. Çocuğuyla gelen bir vatandaş da “Daha önce kendi aracımızla geliyorduk, şimdi turla geliyorum. Fiyatlar çok fark ediyor” diye konuştu.

İstanbul’da kahve parasına kahvaltı

Tur organizasyonunda yer alan kaptanımız 20’nci seferine çıktığını kaydederken, rehberimiz de düzenli olarak alışverişe katılanların olduğunu, kendi aracı ile gidenlerin artık bu organizasyonları da tercih ettiğini kaydetti. Bizim de gözlemlerimize göre kısa etkinlik tercih edenler olduğu kadar rutine bağlayanlar da var. Her ay, farklı turları da deneyerek Yunanistan’dan alışveriş yapıp gelenlerin sayısının arttığı belirtiliyor. Yine tur sırasında tanıştığımız bir öğretmen fiyatlara değinerek, “Kahvaltıda bir porsiyon börek, yüzde 100 sıkma portakal suyu 4 Euro. 1.5 Euro portakal suyunun fiyatı. Bizde börek olunca üzerinde pudra şekeri oluyor, içinde kaymak olmuyor. 4 Euro’ya İstanbul’da ancak bir kahve içebiliyorsunuz” dedi.

1 deste para verdik 5 banknot aldık

Yola çıkmadan önce döviz bürosunda başlayan yolculuğumuzda bir deste halinde verdiğimizin TL’nin karşılığında birkaç banknot alarak yola koyuluyoruz. Gidiş-dönüş 30 Euro (o günkü kur karşılığı ile 1.549 TL) bilet parası ve 1.250 TL yurt dışı çıkış harcı ödemesi yapıyoruz. Gece yarısı 12’de kalkan otobüsler Anadolu yakasında Bakırköy’den Avcılar’a, Silivri’ye ve Tekirdağ’a kadar yolcu alarak Dedeağaç rotasında devam ediyor.

Boş bavullar dolu döndü.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece 00.20’de başlayan yolculukta 05.30’da İpsala Sınır Kapısı’ndan geçiyoruz. Sabah 6.30 civarında artık Yunanistan’a giriş yapıldıktan sonra şehrin belli noktalarındaki AVM ve marketleri dolaşıp 4 saatlik serbest zamanda da yapılan ufak bir şehir turu ve yemek molası ile dönüş yoluna geçiliyor.

Alışveriş sepetimiz.

699.7 milyar TL’yi yurt dışında harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt dışını seyahat eden Türklerin yeme içmeye yaptığı harcama 2024 yılında 2023’e göre neredeyse ikiye katlanarak 133.2 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in ilk çeyreğinde ise bu rakam 114.6 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Giyecek alışverişleri ise 32 milyar TL harcayan Türk vatandaşları, 2025’in 3’üncü çeyreği itibarıyla 32.3 milyar dolarla 2025’in tamamını geçti. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre yerli kartların yurt dışında yaptığı toplam harcama tutarı ise 699.7 milyar TL’ye ulaştı.