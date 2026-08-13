Markaların sunduğu özel indirim, puan ve kampanyalardan yararlanmak amacıyla kasada üçüncü kişilere ait bilgiler kullanıldığında, veri sorumlularının kart sahibinin bilgisini ve rızasını teyit etmesi gerekiyor.

Kurulun yayınladığı ilke kararı, işletmelerin bu rıza doğrulama mekanizmalarını sistemlerine entegre etmesini şart koşuyor.

TÜKETİCİLERİ VE İŞLETMELERİ NE BEKLİYOR?

Verilen ek süre boyunca işletmeler, alışveriş anında SMS doğrulama kodu gibi teyit sistemlerini altyapılarına dahil edecek. Belirlenen yeni son tarihe kadar mevcut uygulamalar devam edecek; tüketiciler kasada puan, indirim ve kampanya haklarından yararlanmayı sürdürebilecek.