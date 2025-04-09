Adidas’a kesilen 550 bin TL’lik cezanın ardından, tüketicilerin haklarını korumaya yönelik önemli bir adım atıldı. 9 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle, tekstil ve ayakkabı gibi ürünlerde kullanılan hayvansal parçalara dair önemli bir düzenleme getirildi. Artık, hayvansal menşeli parçaların hangi hayvandan elde edildiği, ürünlerin etiketlerinde açıkça belirtilmek zorunda.

YENİ TEBLİĞLE ETİKETLERDEKİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTIYOR

Yeni tebliğe göre, tekstil ve ayakkabı gibi hayvansal menşeli ürünlerde, bu parçalara dair bilgilerin açık ve Türkçe bir şekilde tüketicilere sunulması zorunlu hale geldi. Ürünlerin etiketinde, ambalajında veya ürünle birlikte gelen belgelerde yer alması gereken bu bilgi, özellikle uzaktan satışlarda da geçerli olacak. Satın alma işleminden önce, tüketicilere doğru ve yanıltıcı olmayan bir biçimde, hangi hayvandan elde edildiği belirtilmek zorunda.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu yeni düzenleme, Adidas’a uygulanan büyük cezanın ardından gündeme geldi. Adidas’ın Türkiye’de satışa sunduğu "Samba OG" modelindeki domuz derisi kullanımı, tüketicilere yeterli şekilde bildirilmemişti. Ürünün etiketinde "doğal deri" ifadesi yer alırken, bu derinin domuz derisi olduğuna dair hiçbir bilgi sunulmamıştı. Yapılan inceleme sonrası, Adidas’a 550 bin TL’lik para cezası kesilmişti.

TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPMASI SAĞLANACAK

Bu düzenleme ile birlikte, tüketicilerin alışverişlerinde daha fazla bilgiye sahip olması sağlanacak. Özellikle dini inançları ve etik tercihlerine göre alışveriş yapan kişiler, artık hayvansal menşeli ürünlerde hangi hayvanın kullanıldığını net bir şekilde öğrenebilecek. Ticaret Bakanlığı’nın bu adımı, şeffaflığı artırmayı ve tüketici haklarını korumayı hedefliyor.

BİLGİLİ TÜKETİCİ DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, ürün etiketlerinde yapılacak bu değişiklik, Türkiye’deki ticaret hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Hayvansal içerikli ürünlerin içeriği hakkında yapılan bu bilgilendirme zorunluluğu, tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmasını sağlayacak. Ayrıca, benzer hataların tekrar edilmemesi için markaların daha dikkatli olması gerekecek.