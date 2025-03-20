2002 yılında çekilen 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünya evine girdi Ünlü çift, 2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucaklarına aldı.

Geçen haftalarda Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edildi.

FOTOĞRAFTAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Tatari, geçen günlerde 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Tatari, düştüğü notla da ayrılık haberlerini doğruladı.

Tatari, "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz" ifadelerini kullandı.

"EVLERİ AYIRDILAR"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşecan Tatari'nin annesi, usta oyuncu Aliye Uzunatağan ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Uzunatağan "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar. Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir yerden ev tuttu" ifadelerini kullandı.

Aliye Uzunatağan, "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" sorusuna ise "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm, o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi" cevabını verdi.