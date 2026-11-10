Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Eşi Mihriban Aliyeva ile gelen Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Aliyev, yarın Liderler Zirvesi'ne katılacak.
ERDOĞAN, AZERBAYCAN'A GİTMİŞTİ
Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'a yaptığı ziyaretten iki gün sonra gerçekleşti.
Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'daki buluşmada dostluk mesajı vermişti.
ZİRVEYE KATILMAMIŞTI
Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmamıştı. İlham Aliyev'in Bakü'de, önceden belirlenmiş bir program doğrultusunda, FIFA U-15 Dünya Kupası'nın kapanış programına katılacağı belirtilmişti.