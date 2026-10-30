Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aykhan Hajizada, geçtiğimiz gün yerel basının Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Lana Zaki Nusseibeh'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesine ilişkin sorusunu cevapladı.

BAE'nin gösterdiği adayı memnuniyetle karşılıyoruz diyen Hajizada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Bakanı Lana Zaki Nusseibeh'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adayı olarak gösterme girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Azerbaycan, BM Şartı'na uygun ve adayların mesleki niteliklerine, diplomatik deneyimlerine, tarafsızlıklarına ve üye devletler arasında fikir birliği oluşturma yeteneklerine dayalı bir seçim sürecinin önemini vurgulamaktadır. Bu sürecin, daha güçlü, daha etkili ve daha duyarlı bir Birleşmiş Milletler'e katkıda bulunacak bir sonuca yol açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aykhan Hajizada'nın cevabı bakanlığın resmi sitesinde de yer aldı)

Gelişmeyi X hesabından duyuran Sözcü TV Programcısı Nevzat Çiçek ise, "Azerbaycan, BM Genel Sekreterliği için Türkiye’nin aday çıkarmayı düşündüğü Feridun Sinirlioğlu yerine, BAE’nin adayı Lana Nusseibeh’i desteklediğini açıkladı" dedi.

BAŞÖRTÜSÜYLE BAŞLAYAN KRİZ

Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerilimin arka planında, Azerbaycan'da devlet okullarındaki başörtüsü uygulaması bulunuyor.

Azerbaycan'da 21 Eylül 2026 tarihinde devlet okullarının kıyafet kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme, okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laik eğitim ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafetlere sınırlama getirdi. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmasa da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okula alınmadığı yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.

Uygulama Azerbaycan'da tepkilere neden olurken Türkiye'den de açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini kabul edilemez bulduğunu belirterek Azerbaycan yönetimine uygulamadan vazgeçme çağrısı yaptı. Bazı AKP milletvekilleri de benzer yönde açıklamalarda bulundu.

Ancak Ankara'dan gelen bu tepkiler Bakü'de rahatsızlık yarattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Türkiye'den yapılan açıklamaları ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendirdi. Parti, AKP yönetimini Azerbaycan'ın iç politikası üzerinden siyasi açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

Böylece başörtüsü üzerinden başlayan tartışma, iki ülke arasında egemenlik, laiklik ve karşılıklı içişlerine müdahale tartışmasına dönüştü.

ALİYEV ANKARA'YA GELMEDİ

İki ülke arasındaki gerilimin ardından gözler, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne çevrildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Ancak beklenen gerçekleşmedi. Aliyev, Ankara'daki zirveye katılmadı. Azerbaycan'ı toplantıda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti.

Azerbaycan basınında yer alan açıklamalarda Aliyev'in 30 Ekim'de Bakü'de düzenlenen FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final programına katılacağı, bu etkinliğin önceden planlandığı belirtildi. Dolayısıyla zirveye katılmama gerekçesi olarak yoğun programı gösterildi.