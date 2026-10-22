Azerbaycan yönetimi, aralarında YRP lideri Fatih Erbakan, Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın ve medya ve teelvizyon dünyasından çok sayıda ismin bulunduğu 31 Türk vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan ederek girişlerini yasakladı.

Bakü yönetiminin yayımladığı listede siyasetçilerden gazetecilere, akademisyenlerden dinî çevrelerde tanınan isimlere kadar farklı alanlardan kişiler yer aldı. Bakü, kararın gerekçesi olarak Azerbaycan’ın egemenliğini, millî güvenliğini ve anayasal düzenini hedef aldığı öne sürülen açıklamaları gösterdi. Karara dayanak olarak sosyal medya hesapları ve çeşitli internet platformlarında yayımlandığı belirtilen açıklamalar gösterildi.