Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi, okullarda başörtüsünün yasaklanması nedeniyle Bakü yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AKP milletvekilleriyle ilgili açıklama yaptı.

‘AÇIK BİR TUTUM ORTAYA KOYMAMIZI GEREKLİ KILDI’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde Azerbaycan’ı hedef alan bu dezenformasyon kampanyasının giderek daha saldırgan, sistematik ve açıkça iftira niteliği taşıyan bir hâl alması; özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı sıfatını taşıyan bir kişinin ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin de bu kampanyaya katılması, konuya ilişkin açık bir tutum ortaya koymamızı gerekli kılmıştır".

"Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin, meselenin özünü, Azerbaycan’ın anayasal düzenini ve ülkedeki din ve vicdan özgürlüğünün hukuki temellerini dikkate almadan popülist ve sorumsuz açıklamalarda bulunması ciddi bir üzüntü kaynağıdır".

"Bu tür açıklamalar, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin ruhuna aykırıdır ve kamuoyu önünde yapay bir gerilim yaratmaya hizmet edebilir."

‘BU ZARARLI POLİTİKADAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

"Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’na göre Azerbaycan laik bir devlettir. Aynı ilke Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan’ın laik devlet yapısının ve eğitim politikasının siyasi manipülasyon konusu hâline getirilmesi kabul edilemez”.

"Türkiye’de dini ve laik değerler etrafında yürütülen siyasi tartışmalar, toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Başörtüsü gibi hassas meselelerin siyasi manipülasyon ve ayrıştırma aracı olarak kullanılmasının ne Türkiye halkının birliğine ne de genel olarak Müslüman dünyasının dayanışmasına hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bu tür meselelerin Azerbaycan’a karşı siyasi baskı aracı olarak kullanılması ise özellikle kabul edilemez. AK Parti iktidarını bu zararlı politikadan vazgeçmeye çağırıyoruz."

‘BAĞIMSIZ EGEMEN BİR DEVLETTE YAŞAMAKTADIR’

"Burada söz konusu olan, tam olarak bir millet ve iki bağımsız devlettir. Bu ilke, hiçbir koşulda bir devletin diğerinin iç işlerine müdahale etmesine veya kendi siyasi ve ideolojik yaklaşımlarını diğerine dayatmasına gerekçe oluşturamaz. Azerbaycan halkı yüzyıllar boyunca bağımsızlık özlemiyle yaşamış, kendi devletini yeniden tesis etmiş ve bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde bağımsız iç ve dış politika izleyen egemen bir devlette yaşamaktadır.

"Yeni Azerbaycan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcilerinin, özellikle de üst düzey kamu görevlerinde bulunan kişilerin açıklamalarında siyasi sorumluluk göstermeleri; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine, anayasal düzenine ve iç işlerine saygı duymaları gerektiği görüşündedir.

"Türkiye’deki ilgili siyasi çevrelerin bu tür sorumsuz açıklamalardan gerekli sonuçları çıkaracağını ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine zarar verebilecek adımlardan kaçınacağını umuyoruz."

SARAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AKP Milletvekili Müfit Aydın, Azerbaycan'daki bu düzenlemeyi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

‘ASLA GEÇİT VERİLMEMELİDİR’

"İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak, hangi vicdana, hangi adalete sığar? Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir! Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez! Azerbaycan’ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!"

‘BU UYGULAMAYA DERHAL SON VERMELİDİR’

AKP Bursa milletvekili Müfit Aydın da okulun kapısında oturan bir kız çocuğunun görüntüsünü paylaşarak, "Başörtüsünden dolayı okul kapısından geri çevrilen bu kızcağızın yaşadıkları vicdanınızı sızlatmıyor mu? Azerbaycan, kardeşliğin gereğini yapmalı ve bu uygulamaya derhâl son vermelidir!" ifadelerini kullanmıştı.