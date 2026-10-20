Azerbaycan'da Bakü Binagadi Bölge Mahkemesi, Türkiye'de ikamet eden Fatih Tezcan'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Söz konusu kişilerin uluslararası arananlar listesine alındığı bildirildi. Azeri-Press Agentliyi'nin aktardığına göre Azerbaycan Başsavcılığı, kararların anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik açık çağrılarda bulunmak ve dini gerekçelerle nefret ve düşmanlığı kışkırtmak suçlamaları kapsamında yürütülen ceza davası doğrultusunda alındığını açıkladı. LİSTEDEKİ YEDİ İSİM Haklarında uluslararası arama kararı çıkarıldığı aktarılan listede Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran (Abdullah İmamoğlu), Fatih Tezcan, Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu yer aldı.

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