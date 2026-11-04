Kayseri’de bir iş yerinde pelet sobasını tutuşturmak amacıyla dökülen parlayıcı jel yakıt büyük bir gürültüyle patladı. Olay anında ofiste bulunanlar büyük panik yaşarken, facianın eşiğinden dönülen o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ofis sahibi Emrullah G., iş yerini ısıtmak için kullanılan pelet sobasını yakmak istedi. Sobayı tutuşturmak amacıyla restoran ve büfelerde yemekleri sıcak tutmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıtı peletlerin üzerine döken iş yeri sahibi, sobayı ateşlemeye çalıştı.

BOMBA GİBİ PATLADI

Jel yakıtın temas ettiği kıvılcımla parlaması sonucu sobanın içinde aniden şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle sobanın kapakları ve alevler çevreye saçılırken, ofiste bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku ve panikle dışarıya doğru kaçıştı.

Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinde hafif çaplı maddi hasar meydana geldi.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ofiste yaşanan patlama anı ise iç mekanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi Emrullah G.’nin sobanın kapağını açıp yakıtı dökerek tutuşturmaya çalıştığı, bu sırada gerçekleşen ani patlamayla birlikte etrafa alevlerin saçıldığı ve içeride bulunanların can havliyle kaçıştığı anlar yer aldı.