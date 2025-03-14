Motorlu araçlarda kullanılan güvenlik sistemlerine ilişkin tip onayına dair idari şartlar netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş dikkat dağınıklığı uyarı sistemine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Ayrıca, bu sistemlere dair idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı. Düzenlemenin, Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla hazırlandığı belirtildi. Peki, alkol kilidi nedir, hangi araçlarda var, nasıl çalışır?

ALKOL KİLİDİ NEDİR?

Alkol kilidi, sürücünün kandaki alkol seviyesini ölçerek belirlenen sınırı aşması durumunda aracın çalışmasını engelleyen bir güvenlik sistemi olarak dikkat çekiyor.

Alkollü sürüşü önlemeyi hedefleyen bu teknoloji, Türkiye’de 14 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla bazı araçlarda zorunlu hale getirildi. Aracın marş sistemiyle entegre çalışan alkol kilidi, onay vermediği durumlarda motorun çalışmasını tamamen durduruyor.

ALKOL KİLİDİ NASIL ÇALIŞIR?

Alkol kilidi teknolojisi, ilk kez 1969 yılında geliştirildi ve 1980'li yıllarda alkol algılama cihazlarıyla birlikte standart hale geldi. ABD’de, özellikle 1980’lerin ortasında bazı eyaletlerde pilot programlar başlatıldı. California, alkol kilidinin kullanımını yasal olarak onaylayan ilk eyalet olarak dikkat çekti.

Alkol kilidi, sürücünün nefes testi yoluyla kandaki alkol seviyesini ölçen bir sistem olarak dikkat çekiyor. Belirlenen sınırın aşılması durumunda aracın çalışmasını engelleyen bu teknoloji, sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Modern alkol kilidi sistemleri, araç çalıştırıldıktan sonra da ölçüme devam ederek sürücünün alkolsüz kalmasını sağlıyor ve güvenlik standartlarını bir adım öteye taşıyor.

ABD'de alkol kilidi, alkollü sürücülere yönelik denetimli serbestlik şartı olarak uygulanıyor. Avrupa Birliği’nde ise yeni araçlarda alkol kilidi kurulumuna ilişkin hazırlıklar sürüyor. Türkiye’de de bu sistemin yakın gelecekte genel kullanım kapsamında zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.