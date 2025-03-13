Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay, saat 17.00 sıralarında Gülük Mahallesi Türkmen Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Köfte adlı şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın son katındaki dairesinde yangın çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen ve alkollü olduğu belirtilen Köfte, polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları sonucu ambulansa alındı. Tedbir amaçlı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Köfte'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedenine dair incelemeler devam ediyor. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.