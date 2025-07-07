ABD'nin en büyük alkollü içki dağıtım şirketlerinden Republic National Distributing Company (RNDC), yüksek maliyetler ve pazar kaybı gerekçesiyle Kaliforniya’daki faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı.

Teksas merkezli şirket, bu adımla birlikte eyaletteki 1.756 çalışanının işine son verecek.

2 EYLÜL'E KADAR ÇEKİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya’daki dağıtım operasyonlarının 2 Eylül 2025 tarihine kadar kademeli olarak sonlandırılacağı belirtildi. Kararın temelinde artan operasyonel maliyetler, borç yükü ve kaybedilen büyük sözleşmelerin yer aldığı ifade edildi.

ALKOL TÜKETİMİNİ AZALINCA ZARAR ETTİLER

RNDC, yalnızca mali nedenlerle değil, aynı zamanda alkol tüketimindeki azalma ve sektörde yaşanan genel durgunluk nedeniyle de Kaliforniya pazarından çekilme kararı aldı.

Şirket yönetimi, tedarik zincirindeki değişimler ve giderek zorlaşan iş yapma koşullarının bu radikal adımı kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı.

RNDC CEO’su Bob Hendrickson, kararın zorlu ancak zorunlu bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu karar, artan maliyetler ve sektörel zorlukların bir sonucudur. Kaliforniya’daki pazar artık bizim için sürdürülebilir değil.”