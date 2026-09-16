İngiltere ve Galler genelindeki süpermarket, bar ve bakkallarda alışveriş alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirecek tarihi bir adım atıldı. Lisanslama yasalarında yapılan son güncellemeyle birlikte, alkol alışverişlerinde artık cüzdandan fiziksel kimlik çıkarma devri resmen kapandı.

Bölgesel düzeyde iptal tartışmalarına ve siyasi engellere rağmen hız kesmeyen dijital dönüşüm süreci, onaylı mobil uygulamaları hayatın merkezine taşıdı. Yeni dönemde müşteriler, 18 yaş sınırını doğrulamak için Yoti ID ve Post Office EasyID gibi resmi dijital kimliklerini telefonlarından tek tıkla gösterebilecek.

FİZİKSEL GÜVENLİK ZORUNLULUĞU TARİH OLDU

Düzenlemenin getirdiği en büyük yenilik ise kimlik kartlarındaki hologram veya ultraviyole (UV) ışık doğrulaması gibi geleneksel güvenlik şartlarının kaldırılması oldu.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı yetkilisi Stephanie Peacock, yeni sistemin tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Peacock; hem tüketicilerin hem de işletmelerin dijital doğrulama sistemini kullanıp kullanmama konusunda kendi kararlarını vermekte özgür olduklarını ifade etti.