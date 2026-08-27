Adana'da dost meclisinde başlayan içki alemi dehşetle bitti. Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan Emrah Kocaoğlu (33), Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) birlikte alkol almaya başladı. Arkadaşlar arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağı aşağı attılar Bu sırada Kocaoğlu bıçaklanarak ağır yaralı halde koltuğa yığıldı.

ÖLDÜRÜP BIÇAĞI PENCEREDEN ATTI

Tamer İ. ve Mehmet S. ise önce bıçağı pencereden attı, ardından alkol almaya devam etti. Bir süre sonra evden çıkmak isteyen ancak anahtarı bulamayan ikili, 112’yi arayarak yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı kırarak eve girmesinin ardından sağlık ekipleri, Kocaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

'HATIRLAMIYORUZ' DEDİLER

Polis, üzerinde kan lekeleri bulunan bıçağı apartman bahçesinde bulurken, Tamer İ. ve Mehmet S. gözaltına alındı. ‘Hatırlamıyoruz’ Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde birlikte alkol aldıklarını kabul etti ancak tartışmanın neden çıktığını hatırlamadıklarını söyledi.

Kocaoğlu’nu kendilerinin bıçaklamadığını öne süren iki şüphelinin cinayetle ilgili birbirlerini suçladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İ. ve Mehmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.