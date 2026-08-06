Doğadaki organik maddeleri yenilikçi bir enerji kaynağına dönüştüren 72 yaşındaki Japon mühendis Satoshi Nakagawa, geliştirdiği sıra dışı yöntemle teknoloji dünyasında çığır açtı. Şarap, ekmek, kompost ve topraktan elektrik akımı elde etmeyi başaran Nakagawa, geliştirdiği bu sisteme "mikro güç toplama" (MPC) adını verdi.

Şebekeden bağımsız ve çevreci yapısıyla öne çıkan bu teknoloji, karbondioksit salınımı yapmaması ve güneş ile rüzgar enerjisinin aksine hava koşullarından etkilenmemesiyle geleceğin alternatif enerji çözümleri arasında gösteriliyor.

800 LED LAMBAYI AYDINLATTI

Japonya'nın Hitachi-ota kasabasında kurduğu "Ku-An" isimli cam kaplı test laboratuvarında 1.500 ahşap kutudaki topraktan elde ettiği enerjiyle 800 LED lambayı birden yakan Nakagawa, projesini bir adım öteye taşıdı. Geçen yıl hayata geçirdiği "Lu-An" yapısında ise 2.000'den fazla toprak dolu plastik silindirden 100 watt güç elde etmeyi başardı. Üretilen bu enerji, bir pirinç pişiriciyi dahi çalıştırabiliyor.

KESİNTİSİZ ELEKTRİK AKIMI TOPLUYOR

Çalışma prensibi olarak 1799 yılında Alessandro Volta tarafından icat edilen elektrik piline dayanan sistem; toprak, nem veya iyon içeren organoid ortamlara çinko ve bakır elektrotların yerleştirilmesiyle kesintisiz elektrik akımı topluyor.

AFET BÖLGELERİNDE HAYAT KURTARACAK

Teknolojinin özellikle elektrik altyapısının çöktüğü doğal afet anlarında hayat kurtarabileceğini vurgulayan Nakagawa, tarım alanlarında da büyük kolaylıklar sunacağını belirtiyor. Sistem; nehir taşmalarını, heyelanları, tarım zararlılarını ve güvenlik ihlallerini tespit eden düşük enerjili sensörler için sürekli güç kaynağı sağlıyor. Ayrıca uydu bağlantılı bağımsız yol bariyeri prototipleri ve toprağa saplanan ateşböceği görünümlü sanatsal aydınlatmalar da bu yöntemle çalışabiliyor.

YENİ SİSTEM GELECEK VAAT EDİYOR

Bazı uzmanlar ve mühendisler üretilen voltajın geleneksel pillere veya araç akülerine kıyasla oldukça düşük kaldığını ve kitlesel kullanım için henüz pratik olmadığını savunuyor. Ancak eleştirilere aldırmayan Satoshi Nakagawa, küçük katkıların birleşerek büyük değişimler yaratacağına inanıyor.

‘ENERJİ VE GIDA SORUNLARI KRİTİK HALE GELECEK’

Yalnızca küçük bir katkı bile olsa, insanların çevrelerindeki topraktan kendi elektriklerini üretebilmelerini istiyorum diyen Satoshi Nakagawa, "Nüfus 10 milyara doğru ilerlerken, enerji sorunları gıda sorunları kadar kritik hale gelecek. Katkı ne kadar küçük olursa olsun, insanların çevrelerindeki toprağı kullanarak kendi elektriklerini üretebilmelerini istiyorum. Adına mikro güç diyorum; o halde mikro gücün neler yapabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Farklı enerji toplama teknolojilerinin bir arada kullanılmasını genel enerji stratejimiz için hayati görmeliyiz. Olasılıklar sınırsız" dedi.

‘ÜRETİLEN GÜÇ DAHA DÜŞÜK’

Proje hakkında konuşan Tokyo Üniversitesi emekli mühendislik profesörü Masayuki Nakao ise, "Ürettiği güç, normal piller veya otomobil akülerine kıyasla belirgin biçimde daha düşük. Ancak Bay Nakagawa'nın çalışmalarında dikkat çeken şey, yarattığı ışığın duygularımızı harekete geçirme gücüne sahip olması. İnsanlar bu ışıkları gördüklerinde etkileniyor; çok güzeller” açıklamasında bulundu.