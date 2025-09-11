Eskişehir’de arkadaşıyla birlikte alkol alan Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23) dengesini kaybederek düştüğü Porsuk Çayı’nda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. (24) ile alkol alan Ramesh Naderi, dengesini kaybederek Porsuk Çayı’na düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Naderi’nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi’ye, uzun süre kalp masajı yapıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Naderi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.