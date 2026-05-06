Bursa İnegöl'de motosikletle çarpışarak yaralanan bisiklet sürücüsü alkollü çıktı. 49 yaşındaki Kerim D.'nin 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanede tedaviye alınan sürücüye 25 bin TL para cezası kesildi. Dün saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana gelen kazada, Mert Ş. (28) yönetimindeki motosiklet, Kerim D.’nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan Kerim D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 25 BİN LİRA CEZA Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı yapılan kontrolde, bisiklet sürücüsü Kerim D.'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Kerim D.'ye, 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

