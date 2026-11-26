Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Al-Jazira, kendi sahasında konuk ettiği Golgohar'ı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte skorun önüne geçen ve futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal bir iddia gündeme geldi. Müsabakayı yöneten orta hakem Hanna Hattab'ın sahaya alkollü olarak çıktığı öne sürüldü.

'İKİNCİ YARIYA ÇIKMAYIZ' RESTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin sergilediği tutarsız yönetim, saha kenarında da büyük tepkiye yol açtı. Konuk ekip Golgohar'ın teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin, ilk 45 dakika boyunca hakem Hanna Hattab'a şiddetli itirazlarda bulunduğu ve durumu derhal Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) bildirdiği ifade edildi.

Golgohar yönetiminin AFC yetkililerine yaptığı acil başvuruda hakemin görevden alınmasını talep ettiği, aksi takdirde takımın ikinci yarı için sahaya çıkmayacağını ilettiği belirtildi. Yaşanan krizin ardından devre arasında flaş bir kararla değişikliğe gidildi ve mücadelenin dördüncü hakemi, Hanna Hattab'ın yerine orta hakem olarak ikinci yarıyı yönetti.

ERSİN DESTANOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

Skandal gecede tansiyonun en çok yükseldiği anlardan biri ise 32. dakikada yaşandı. Orta hakem Hanna Hattab'ın, ortada hiçbir gerekçe yokken Al-Jazira kalesini koruyan milli file bekçisi Ersin Destanoğlu'na sarı kart göstermesi, genç kaleciyi adeta küplere bindirdi.

Karşılaşmanın ardından hazırlanan resmi maç raporlarında ise dikkat çekici bir detaya yer verildi. Devre arasında orta hakemlik görevini devralan dördüncü hakemin, Hanna Hattab'ın ilk yarıda Ersin Destanoğlu'na gösterdiği bu anlamsız sarı kartı iptal ettiği kayıtlara geçti.