Mey İçki’yi satın alarak Türkiye’de uzun yıllardır alkollü içecek üretimi yapan ve İngiliz menşeli dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi olan Diageo’da son dönemlerde beyaz yaka çalışan kıyımı yaşanıyor. Şirketin Tarsus’taki fabrikasından en son 3 laboratuvar çalışanının işine son verilirken, firmanın Türkiye lokasyonunda son dönemlerde onlarca beyaz yaka çalışan işten çıkartıldı.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar özel sektördeki şirketlere de olumsuz yansıyor. Birçok firmanın kapanma noktasına geldiği sektörde bazı firmalar ise mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları işten çıkararak küçülme yolunu seçiyor. Türkiye’de alkollü içecek sektörüne Mey İçki’yi satın alarak giren İngiliz menşeli dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi Diageo’da da son zamanlarda beyaz yaka çalışan kıyımı yaşanıyor.

ÖZELLEŞTİRMENİN MAĞDURU EMEKÇİLER OLMUŞTU

TEKEL'in Alkollü İçkiler Bölümünü satın almak için 4 şirket bir konsorsiyum kurmuş ve ortaklık 2004 yılında TEKEL'in Alkollü İçkiler Bölümünü satın almıştı. Türkiye’de alkollü içecek üretimine Mey İçki olarak devam eden şirket daha sonra ABD'li Texas Pacific Group'a (TPG) devredilmişti. Mey İçki'nin yüzde 92'lik hissesini Nisan 2006'da 810 milyon dolara satın alan TPG, birçok üretim tesisini kapatmış, çok sayıda işçiyi kapı önüne koymuştu. Daha sonra ise TPG, Mey İçki’yi İngiliz Diageo şirketine 2,1 milyar dolara satmıştı. İngiliz menşeli dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi olan Diageo da şirketi devraldıktan sonra Kilis, Diyarbakır, Karaman ve Tekirdağ’daki fabrikaları kapatarak birçok çalışanı işten çıkarmıştı. Şirket son olarak da Elazığ’daki fabrikayı kapatmaya hazırlanıyor. Fabrikanın kapanması durumda yine onlarca beyaz ve mavi yaka çalışan işsiz kalacak.

FABRİKALAR’DA 20’YE YAKIN BEYAZ YAKA İŞTEN ÇIKARILDI

Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar sonrasında küçülmeye giden Mey Diageo, Elazığ fabrikasını da kapatma yolunu giderken birçok lokasyonda da 20’ye yakın beyaz yaka çalışanın işine son verdi. Şirket Tarsus, Bilecik, Alaşehir, Nevşehir, Şarköy ve Elazığ fabrikalarında laboratuvar, idari ve teknik birimde çalışan birçok beyaz yakalıyı işten çıkardı. Çalışanların verdiği bilgiye göre şirket satış ve pazarlama biriminde de 10’a yakın işçiyi kapı önüne koydu.

İŞTEN ÇIKARMALAR SONRASI YENİ MEZUN PEOGRAMI

Şirketin işten çıkarmaların ardından fabrikalara yönelik bir yeni mezun programı başlatması ise dikkat çekti. Şirket verdiği ilanda farklı departmanlarda ve fabrikalara çalıştırılmak üzere yeni mezun gençlerden alım yapacağını duyurdu. Şirketin bu şekilde işten çıkardığı beyaz yakalıların yerini doldurmayı, ayrıca onlarca yıldır hizmet veren ve tazminatları biriken çalışanların yerine daha ucuz iş gücü anlamına gelen gençleri çalıştırmayı tercih ettiği iddia edildi. Şirkete yıllardır hizmet veren birçok çalışanın son dönemlerde 25 koduyla tazminatsız işten çıkarılması ise bu işten çıkarmaların hızlandırıldığı iddialarını gündeme getirdi.