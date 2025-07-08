Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin ardından Özel Tüketim Vergisi’nde devreye alınan artışlar devletin en büyük vergi gelir kalemlerinden olan alkollü içeceklere zam olarak yağdı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni tarifelerin satış noktalarına bildirildiği aktarıldı. Etiket değişiminin yapıldığı mağazalarda yüzde 12-17 arasında artışların yansıdığı yeni fiyatlar devreye alındı.

Bu zamlara göre daha önce 1.150 TL’den satılan 75’lik cin fiyatı yüzde 17.3’Lük artışla 1.350 TL’ye çıkarken, 1.550 TL’ye satılan 70’lik viski fiyatı yüzde 12.7’lik zam ile 1.750 TL’ye çıktı. 1.270 TL’ye satılan köpüklü şarap fiyatı yüzde 14’lük zamla 1.450 TL’ye çıkarılırken yine en çok tüketilen viski markalarından birine yüzde 17.6’lık zam yapıldı ve fiyatı 1.500 TL’ye çıkarıldı.