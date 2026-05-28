Avcılar D-100 Karayolu’nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, arızalanarak yol üzerinde bekleyen araca aynı yönde ilerleyen İ.K. (33) yönetimindeki otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, arkasından gelen diğer araçların da olaya dahil olmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, toplam 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, kazaya neden olan sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İ.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, çarpışma anının güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.